株式会社オープンハウスが東京ヤクルトスワローズのスポンサーになって今春で１０周年を迎えることを記念して、１０の特別企画を展開する。マスコットキャラクター「お座りつば九郎」のぬいぐるみのスポンサー１０周年仕様特別版を制作、他にも毎月１０組２０名をバックネット裏＆チケット＆選手サイン色紙プレゼント、スワローズのヘルメット型特製クッキーの制作・配布といった企画を用意する。同社では神宮のスコアボード