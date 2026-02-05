上谷沙弥が「過去の自分へ」女子プロレス団体・スターダムに所属する上谷沙弥が4日、自身のXを更新。「過去の自分へ」として、悪役レスラーに転身したばかりの頃を振り返っている。2019年プロレスデビュー。20年から「Queen’s Quest」に加入したが、24年7月の札幌大会で極悪軍団「H.A.T.E.」に加入した。リングでの活躍だけでなく、昨年はバラエティーや情報番組に出演し、悪役キャラを貫きながらも垣間見せた温かい人柄が