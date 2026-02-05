資料:百十四銀行本店 百十四銀行（高松市）は3日、2025年4月～12月期の決算を発表しました。連結の経常収益は24％増の約789億円、経常利益は35％増の約211億円で、共に第3四半期としては過去最高となりました。日銀の政策金利上昇により貸出金の利息が増えたことなどが要因としています。本業のもうけを示す単体のコア業務純益（投資信託の解約損益を除く）は23％増の約176億円でした。百十四銀行は2日から、定期