【新華社貴陽2月5日】中国では2日、春節（旧正月、今年は2月17日）の帰省や旅行に伴う特別輸送態勢「春運」がスタートした。同日早朝、貴州省の貴陽北動車運用所では準備を整えた列車が整然と並んでいた。（記者/崔暁強）