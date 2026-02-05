およそ4億7000万円の所得を隠し脱税したとして、都内にある日用雑貨を販売する会社の代表の男が、東京地検特捜部に逮捕されました。【映像】家宅捜索に向かう東京地検特捜部（実際の様子）山下脩実況「午前10時です。東京地検特捜部の係官らが家宅捜索へと入っていきます」小平市にある「ビタットジャパン」の代表・李荕鉉容疑者（57）は、2023年11月までの3年間でおよそ4億7100万円の所得を隠し、法人税など1億2800万円