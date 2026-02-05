台湾の半導体大手TSMCのシーシー・ウェイ会長は高市総理大臣と面会し、熊本県で、3ナノメートルの最先端の半導体を生産する計画を伝えました。【映像】高市総理の発言（実際の様子）高市総理大臣「我が国の経済安全保障の観点から、大きな意味があり、ぜひご提案の方向で検討を進めていただきたい」TSMCは世界的な需要拡大が見込まれることを踏まえさらに高性能な半導体を生産する計画です。高市総理は「政府としても自治体