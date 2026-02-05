アメリカン・エキスプレスとマリオット・インターナショナルは、提携カード2券種への入会でボーナスポイント付与する入会キャンペーンを4月14日まで実施する。「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード」（年会費82,500円）は、入会後3か月以内に30万円の利用で1万ポイント、さらに同100万円の利用で2マンポイント、さらに同150万円の利用で4万ポイントを付与する。通常付与される利用ポイントを合わせると