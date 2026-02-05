NTTドコモは、料金プラン「ドコモ MAX」と「ドコモ ポイ活 MAX」で「選べる特典」の提供を25日に開始すると発表した。 「選べる特典」では「Lemino」「d アニメストア」「DAZN for docomo」「NBA docomo」の4サービスから最大2サービスを追加料金なしで利用できる。利用するサービスは月ごとに切り替え可能。 また、2月25日～3月31日はすべてのサービスを試しても追加料金がかからな