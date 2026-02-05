グーグル（Google）の親会社であるアルファベット（Alphabet）は、2025年度第4四半期（10月～12月期）の決算を発表した。 年間売上高は初めて4000億ドルを突破。2025年12月に導入された生成AIモデル「Gemini 3」が主要なマイルストーンとなり、検索やクラウドなど各事業の成長を加速させたという。 決算報告書によると、2025年度通期の売上高は4028億3600万ドル（約63.2兆円）、第4四半期の連結