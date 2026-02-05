NTTドコモの前田義晃社長は、5日の決算説明会で、同社の通信品質に対し、2026年度中に他社に追いつくとの認識を示した。 2026年度、ドコモでは基地局設置ペースを2025年度上期の3倍で進めていく。これまでは「2025年度下期は、上期の3倍」とされており、5日の決算で、2026年度の方針が初めて示されたことになる。 この方針について前田氏は、2026年度中に競合他社の基地局数と同レベルに追いつくとの認識を