近鉄、中日など3球団でプレーした金村義明氏（62）が2月2日放送のMBSラジオ「金村義明のええかげんにせえ〜！」に出演。阪神の高卒2年目右腕・今朝丸裕喜投手（19）に期待の声を上げた。プロ野球12球団が一斉キャンプイン。今朝丸は宜野座の1軍キャンプに抜てきされた。金村氏は「今朝丸、テレビで見てたらいい投げ方になってたね。体大きくなった。下半身もね」と、驚いた。金村氏にとっては報徳学園の可愛い後輩。今キャ