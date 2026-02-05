4日に第1子出産を発表したタレントの岡田結実(25)が5日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。報告から一夜明け、祝福の声への感謝をつづった。岡田は「一夜明けても、たくさんのお祝いメッセージをいただき家族みんなでとても嬉しい気持ちです。本当にありがとうございます」と感謝。「両親が喜んでくれたこと、義父母も喜んでくださったことも本当に大切な私の思い出です。これからも、より一層身を引き締めていき