女優の大原優乃（26）が5日、ヒロインを務める舞台「熱海殺人事件」（14日初日、東京・紀伊国屋ホール）の稽古を公開した。今年十七回忌を迎える劇作家つかこうへいさんの名作舞台。1973年に初演されると再演を重ね、86年には映画化。大原は村山彩希（28）とダブルキャストで、主人公の愛人警官役を演じる。つか作品初参加となる大原は「念願のつかこうへいさんさんの戯曲に参加できる喜びを日々感じています」と万感の表情