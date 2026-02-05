お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が4日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に出演。自身がMCを務める日本テレビ「DayDay.」での発言を謝罪した。番組冒頭で「何を言って良いのか悪いのか、そこら辺がもう分からないので、そういう時は全部言おうと思います」と宣言した山里。後ほどゲストで「アンガールズ」田中が登場することを紹介しながら、2歳年上で、共に一線で活躍し