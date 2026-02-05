コメの価格について、今より下がるという見方が続いています。米穀安定供給確保支援機構がコメの生産者や小売業者などを対象にして行っている毎月の調査では、指数が100に近づくほど、この先のコメの価格が高くなるという見通しが強いことを示します。先月の調査では、向こう3カ月のコメの価格を見通す指数が前回から1ポイント下がり「26」となりました。下げ幅は鈍化したものの、節目の50を4カ月連続で下回りました。コメの在庫が