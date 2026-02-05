女優の上白石萌歌（25）が5日、自身のインスタグラムを更新。大好きな曲を明かし、共感を呼んだ。上白石は「ロビンソンが世界でいちばんの曲ってことでもういいんじゃないか…」とし4人組ロックバンド「スピッツ」の名曲のジャケット写真を投稿。「何百回と聴いても、はじめて聴いたときみたいな閃光が ばちんと心じゅうに駆けめぐる」とし「風がふきぬけてゆくようなあたたかい光をまとうような歌だ」と感動を伝えた。フ