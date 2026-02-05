俳優・坂上忍（58）が5日放送のTOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。MCを務めていたフジテレビ「バイキングMORE」終了の理由を明かした。パーソナリティーの元テレビ朝日社員・玉川徹氏は「『バイキング』はずっと見ていました、ほぼ」と坂上がMCを務めていたフジテレビの「バイキングMORE」（前身は「バイキング）の視聴者だったことを告白。「僕が不思議だったのは、なぜあの番組をやめた。だって数