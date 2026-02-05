日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合！！〜」が４日に放送された。動物の視点からホモサピ（人間）の生態に密着するバラエティー。この日は、さらば青春の光・森田哲矢をゲストに招き「業界人にコンサルしてもらおう！第４弾」を進行。２０１３年に松竹芸能を退所し、個人事務所で大成功を収めている森田の経営手腕に密着した。森田は「弱者ムーブ」のが功を奏したと述懐。「必死感を見せることも大事」と話し