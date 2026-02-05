フジテレビの親会社フジ・メディア・ホールディングスは5日、公式サイトで、株主の旧村上ファンド系の投資ファンド「レノ」や投資家村上世彰氏（66）の長女野村絢氏（38）らから、自社株の買い付けを行ったことを発表した。東京証券取引所の立会外買付取引で取得した株式はは6121万3800株で、取得総額は2349億9977万8200円（1株につき3839円）に上った。レノや野村氏らから、3日時点で保有するフジ普通株式の全てについて、売却す