「ルフィ」などと名乗り、フィリピンから広域強盗を指示したとされるグループ幹部の男に検察側は無期懲役を求刑しました。特殊詐欺グループの幹部・藤田聖也被告（41）は、強盗など7件の事件で実行役に指示した罪などに問われていて、これまでの裁判で特殊詐欺事件については起訴内容を認めていますが、強盗事件については一部否認しています。5日の裁判で検察側は、2023年に東京・狛江市で90歳の女性がバールなどで殴られて死亡し