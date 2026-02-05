お笑いコンビ、ハライチの岩井勇気（39）と澤部佑（39）が5日、MCを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。コンビ解散のケースを想定？した。この日のゲスト、元「ロンドンブーツ1号2号」のタレント田村亮（54）がコンビを解散したことについて話す中、MCの神田愛花（45）が「ハライチさんは、もし、どうなったら解散になっちゃうな、って思ってるの？今」と質問した。澤部は「いや、まあ、でも…違法