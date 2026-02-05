【「sanrio house(サンリオハウス)」1号店】 3月6日 オープン予定 場所：ルミネ新宿 ルミネ2 sanrio house ブランドロゴ マッシュスタイルラボとサンリオは2月5日、サンリオのキャラクターを軸にした新ブランドオフィシャルストア「sanrio house(サンリオハウス)」を発表した。3月6日にルミネ新宿 ルミネ2に1号店をオープンする。 「sanrio house(サンリオ