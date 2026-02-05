【モデルプレス＝2026/02/05】なにわ男子の公式TikTokが、2月4日に更新された。藤原丈一郎と関西ジュニアのコラボレーション動画を公開し、話題を呼んでいる。【動画】なにわ男子メンバー「合いの手の癖強い」ジュニアに熱血ダンス指導◆藤原丈一郎、関西ジュニアに“ハム太郎”熱血指導投稿では「ジョー先生熱血指導 とっとこダンスを関西ジュニアに踊ってもらいました」とつづり、アニメ「とっとこハム太郎」の主題歌「ハム太郎