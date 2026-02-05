2026年2月8日投開票の衆院選にチームみらい公認で出馬している酒井勇輔氏が4日、毎日新聞の候補者アンケートの核兵器保有の項目に関して、「日本は核兵器を保有すべきだ」との回答が記載されているが、これは意図する回答ではないとしてXで訂正した。該当ページのアンケート回答は、5日昼までに修正されている。「毎日新聞さまに訂正が可能か確認」毎日新聞の候補者アンケートには、「日本の核保有・核共有について、あなたの考え