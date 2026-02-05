ボーイズグループNCTのチソンが24歳の誕生日を迎え、心温まる善行を実践した。チソンは自身の誕生日である2月5日、サムスンソウル病院に2億5000万ウォン（約2500万円）を寄付した。【独自写真】チソン、リラックスモードの“私服姿”この寄付金は、膵臓がんの研究支援に充てられる予定だ。サムスンソウル病院の関係者は「サムスンソウル病院はがん治療分野のグローバル先導病院として、チソンさんの尊い寄付を通じ、膵臓がん分野の