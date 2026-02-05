【「CUTiE」豆本（全5種）】 6月 発売予定 価格：各500円 【Cher ミニバッグキーホルダー】 6月 発売予定 価格：各500円 宝島社の自社玩具ブランド「宝島社トイズ」は、新たな取り組みとしてカプセルトイ市場へ参入し、6月より商品を全国のカプセルトイ専用自販機で販売する。 「宝島社トイズ」から発売されるカプセル