【CHILLfigg To LOVEる-とらぶる-ダークネス 15th 女神ドレスver.】 受注期間：2月5日～3月18日 8月 発売予定 価格 1個：2,500円 1BOX（6個入）：15,000円 VISIONは、フィギュア「CHILLfigg To LOVEる-とらぶる-ダークネス 15th 女神ドレスver.」を8月に発売する。受注期間は3月18日まで。価格は1個が2,500円、1BOX（6個入）が15,00