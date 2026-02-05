Ｊ１神戸は５日、ミヒャエル・スキッベ新監督（６０）が、特別大会の百年構想リーグ開幕・京都戦（６日・サンガＳ）へ向け、オンライン会見を行った。昨季まで４シーズン率いた広島でルヴァン杯を２度制しているドイツ人指揮官は「リーグが始まることがうれしい。いい準備ができている。神戸の監督としての新しいスタートをうれしく思う。開幕にわくわくしている」と心を踊らせた。６日の京都戦から２７日の福岡戦（ノエスタ