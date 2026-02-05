俳優の川口竜也さんが、自身のインスタグラムを更新。抗がん剤治療を受けたことを明かしました。 【写真を見る】【 がん闘病 】川口竜也さん１１回目の抗がん剤治療「副作用は前のものよりも負担はない感じ皮膚障害が顔に出てきてるので注意は必要かな」去年8月、大腸がんから転移した肝臓がんを公表川口竜也さんは「抗がん剤11回目終了」と、投稿。続けて「新しい抗がん剤に変えてから2回目副作用は前のものよりも