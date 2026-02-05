5日午前9時前、新潟市西蒲区の用水路で新潟市西蒲区柿島に住む無職の女性（84）が死亡しているのが発見されました。警察によりますと、現場は新潟市西蒲区柿島の道路脇に通る、幅40センチほどの側溝です。女性は2日午後2時頃に買い物に出かけてから自宅に帰らず、家族が行方不明届を提出。5日午前9時前に女性を探していた親族が用水路で発見し、家族が「母が用水路の中にいる」と警察に通報したということです。女性はその場で死亡