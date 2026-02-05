新車131万円！ 三菱が「“新型”軽トラック」発表！2026年2月5日、三菱は軽商用車「ミニキャブ トラック」に一部改良を施したと発表し、同日より販売を開始しました。今回の改良は、フロントデザインの刷新やインテリアのデジタル化、そして先進安全機能の大幅な強化など、多岐にわたるアップデートが施されています。【画像】超カッコイイ！ これが三菱の新型「軽トラック」です！（16枚）ミニキャブ トラックは、広い荷台