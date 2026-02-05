グローブライドが『ONOFF』ブランドの核となる『AKA』を中心に、コンセプトの刷新を含む大規模アップデートを発表。これまでは【上質な大人のゴルフ】がブランドコンセプトだったが、今作から【Create Good Golf.】を掲げる。各クラブカテゴリにもどんな変化があるのか、見ていこう。【画像】これが新しい『AKA』ドライバーを構えた顔前作『AKA』の2024年モデルは「全芯主義」がテーマだったが、今作は「Good Job! AKA」がキャッチ