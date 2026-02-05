山口大学に勤務する40代の男性事務職員が、山口市内で自転車の酒気帯び運転をした道路交通法違反の罪で先月16日、罰金10万円の略式命令を受けました。山口大学はこの職員を停職14日間の懲戒処分にしています。懲戒処分を受けたのは、山口大学に勤務する40代の男性事務職員です。山口大学によりますと、この職員は去年12月5日、山口市内で呼気1ℓあたり0.35mgのアルコールを含んだ状態で自転車を運転したとして、道路交