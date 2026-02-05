2022年に史上初となるアマチュア2勝を含む通算5勝を挙げた?川泰果。今季の国内男子ツアーを代表する存在の一人になることは間違いない。歴史的なアマチュアVから4年――これまでの歩みを振り返るとともに、2026年シーズンへの展望に迫った。取材は、?川がジュニア時代から練習を重ねてきた兵庫県・樫山ゴルフランドで行った。（取材/構成・高木彩音）◇【連続写真】最新！?川泰果の迫力あるドライバースイング■息つく暇もなくプロ