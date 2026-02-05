＜マイナビ チャレンジマッチ THE Heroines 2026最終日（一日競技）◇5日◇琉球ゴルフ倶楽部（沖縄県）◇6411ヤード・パー72＞ツアープロやマイナビネクストヒロインツアーの選手がしのぎを削るプレマッチ。女子ツアーシード選手の小林光希が「66」をマークし、6アンダーで優勝を飾った。【写真】ミニスカとソックスの合わせ技！3アンダー・2位タイに桑村美穂と昨季のネクヒロ年間女王・林亜莉奈。2アンダー・4位に皆吉愛寿香、1