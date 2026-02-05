お笑いコンビ「NON STYLE」石田明（45）が5日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演。ネタ作りについて語った。喫茶店でネタを作ることがある石田は「たばこは吸わないけど、たばこが吸える喫茶店が好き」と告白。「あの嫌な環境のほうが、仕事がやる気になる。昔の（吉本興業が運営していた劇場）baseよしもとって、たばこ吸う人まみれで。あの時の、なんじゃこら精神、お前らに負けへん