お笑い芸人で芸能事務所の代表取締役も務めるつまみ枝豆（67）が4日、自身のインスタグラムを更新。“かぁさん”こと妻でタレントの江口ともみ（58）の誕生日を報告した。【写真】「素敵なご夫婦」夫婦ショット添え妻・江口ともみの誕生日を報告したつまみ枝豆※2枚目〜枝豆は「誕生日 本日2月4日は我が家の奥様かぁさんの誕生日です。大好きなかぁさん誕生日おめでとう!!いつまでも若々しくて可愛くて優しくてちょっと恐い