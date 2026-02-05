【ワシントン＝坂本幸信】米労働省は４日、雇用統計の発表を６日から１１日に、消費者物価指数（ＣＰＩ）を１１日から１３日に延期すると発表した。政府機関の一部閉鎖の影響で、データ収集などに遅れが生じた。雇用統計とＣＰＩは、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が金融政策の決定にあたって参考にする指標で、市場の注目度も高い。政府閉鎖は第２次トランプ政権で２度目だった。今回は、移民・関税執行局（ＩＣＥ）の強硬