ＩＴ関連業界の７団体は５日、昨年１２月のスマホソフトウェア競争促進法（スマホ新法）全面施行後、米アップルとグーグルがアプリ配信会社に課した新たな手数料を早急に無償とするよう求める緊急共同声明を公表した。手数料負担が重く、新法で解禁されたアプリ経由のウェブサイト決済が「選択肢となり得ていない」と指摘した。７団体は「コンピュータエンターテインメント協会」、「スタートアップ協会」、「日本ＩＴ団体連盟