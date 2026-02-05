3月21日に実施されるBTSのカムバックステージに向け、ソウル市が非常態勢に入った。韓国メディアが報じた。同20日に復帰アルバム「ARIRANG（アリラン）」を発表し、翌日にはソウル市中心部の光化門広場でカムバックライブを行う。韓国メディアのスポーツ朝鮮は5日「BTSのカムバックにソウル市も緊急事態…人混みの安全、ぼったくり料金対策始動」の見出しで詳報した。記事によると「全世界のファンのソウル訪問が集中すると予想さ