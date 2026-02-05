◇プロ野球・巨人春季キャンプ(5日、宮崎)プロ野球・巨人の石川達也投手がキャンプ2クール目の現在の思いを話しました。「まだ先発中継ぎわかりませんが、去年以上の成績を残せるようこっから追い込んでいきたい」と現状を語ります。古巣・DeNAでは主に中継ぎを担った石川投手。昨季DeNAから巨人に移籍し、先発では5試合、中継ぎでは36試合と、合計41試合に登板しました。「投げる体力。去年先発経験して足りなかった」と嘆くも「