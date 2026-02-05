半導体の受託生産大手、台湾のTSMCの経営トップが高市首相と会談し、最先端の半導体を熊本県で量産する計画を伝えました。台湾のTSMCの魏哲家会長兼CEOは、5日に首相官邸を訪れ、高市首相と会談しました。この中で魏CEOは、熊本県で回路の幅が3ナノメートルの最先端の半導体を量産する計画を伝え、「AIやスマートフォン製品で使われる最先端のプロセスだ」と強調しました。TSMCは、2024年12月から熊本・菊陽町の第1工場で半導体を