子宮体がんを公表した女優西丸優子（45）が5日までにインスタグラムを更新。肺に影があると指摘されて再検査を受けた結果を報告した。西丸は「花粉……きてるわーーーー」と切り出し、「私は一年中アレルギー体質なんでずっと薬は飲んでるんだけど、秋とこの時期はそれだけじゃ無理になってしまいます。明日注射打ちに行こっと暖かくなるのは嬉しいけど、これからの時期は憂鬱ですわ。。。」と花粉症の症状に悩まされている様子