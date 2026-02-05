【モデルプレス＝2026/02/05】Mrs. GREEN APPLEのフロントマン、大森元貴がソロ活動5周年を記念して2月24日に1st Mini Album「OITOMA」（読み：オイトマ）をリリースすることが決定した。【写真】大森元貴新曲「0.2ｍｍ」音源入り予告解禁◆大森元貴、ミニアルバムリリース決定2021年2月24日に1st Digital EP 「French」をリリースしてから、バンド活動とは異なるアート性を追求した作品を数々リリースし、5周年の記念日となる2026