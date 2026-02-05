LINEヤフーは5日、月額制サービス「LYPプレミアム」と、Netflixのセットプラン「LYPプレミアム with Netflix」の提供を開始した。Netflixの各プランと同額(月額890円～)で、Netflixの視聴に加え、LYPプレミアムの全ての特典を利用できるセットプラン。LINE上で段階的に開始しており、今後1週間をめどに順次全てのユーザーへ提供予定。 LYPプレミアムとNetflixに未登録のユーザーだ