Ｊ２ジュビロ磐田は５日、７日に行われるＪ２・Ｊ３百年構想リーグ初戦・ホーム長野戦に向けた公開練習を大久保グラウンドで行った。同日に百年構想リーグ期間中の主将が発表され、元日本代表ＧＫ川島永嗣（４２）が昨季に続いて留任し、新たに筑波大から加入して２年目のＭＦ角昂志郎（２３）がダブル主将を務めることが決まった。元日本代表として第一線で活躍し続ける守護神は、「若い選手が引っ張っていくべきだと思います