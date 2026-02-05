女優の大原優乃が５日、都内で舞台「『熱海殺人事件』ラストメッセージ」（演出・中江功氏、東京・紀伊國屋ホールで１４日から３月２日まで）の稽古場シーンを公開した。劇作家・つかこうへいさん（２０１０年死去、享年６２）による１９７３年初演の名作で、熱海で起こった殺人事件を捜査する刑事を描いた物語。大原は元ＡＫＢ４８の村山彩希（ゆいり）とのダブルキャストで、捨て身の潜入捜査を行うヒロイン・水野朋子を演じ