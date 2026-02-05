【新華社北京2月5日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は4日夜、トランプ米大統領と電話で会談した。習主席は次のように指摘した。この1年、われわれは良好な意思疎通を続け、韓国・釜山での会談を成功裏に終え、中米関係のかじを取り、両国人民と国際社会の歓迎を受けた。私は中米関係を非常に重視している。新たな一年に、私はあなたと引き続き中米関係というこの大きな船が風雨を乗り越え、着実に前進し、より大き