アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』（13日公開）のPOP UP SHOPが、28日よりブシロードクリエイティブストア 秋葉原本店で開催されることが発表された。【画像】イケメンすぎる！着流し姿の銀時や神威たちポップアップショップでは、椿の花を手に持つ銀時たちの描き下ろしイラストを使用した新商品が登場する。『銀魂』は、2003年12月から『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載がスタートした空知英