東京高裁などが入る裁判所合同庁舎＝東京・霞が関2018年に死刑が執行されたオウム真理教松本智津夫元死刑囚＝執行時（63）、教祖名麻原彰晃＝の次女が国に遺骨や遺髪の引き渡しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は5日、引き渡しを命じた一審東京地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却した。次女の請求を「権利乱用とは言えない」と判断した。国側は訴訟で、遺骨などが後継団体に利用されれば犯罪の危険性が高まると主張。鹿